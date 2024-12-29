Düzce’de gerçekleştirilen okul sporları yıldız kızlar futsal müsabakalarına 4 takım katıldı. Şıralık Vatan Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal Müsabakaları yapıldı. Cumayeri Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 4 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Şıralık Vatan Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü, Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.