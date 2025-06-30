Sinop’ta Yaz Kur’an Kursları, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Alaaddin Camisi’nde Yaz Kur’an Kursları resmi açılış programı yapıldı. Program, Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Hüseyin Eren Yeşiloğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, çocukların yaz tatilini aktif ve verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yaz tatiline girdiler. Bu süreçte doğayla iç içe, camilerde, spor ve yeşil alanlarda, park ve bahçelerde vakit geçirerek hem dinlenecekler hem de sosyalleşecekler. Büyüklerini ziyaret ederek, arkadaşlık ruhu içinde bir araya gelerek dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Kardeşlik duygularını geliştirerek bu dönemi verimli bir şekilde geçireceklerine inanıyoruz" dedi.

İl Müftüsü Ali Pektaş ise "Öğrencilerimiz bizim için birer incidir. Çünkü geleceğimizi ve manevi değerlerimizi onlara emanet edeceğiz. Resûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) çocukları çok severdi, bizler de onları seviyor ve kıymet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri Ali Rıza Uğur, Hüseyin Enes Oktan ve Yasin Bedir’in seslendirdiği ilahi dinletisiyle devam etti. Etkinliğin sonunda ise Sinop Alaaddin Camii İmam Hatibi ve Diyanet Sinop İzcilik Lideri Celil Kalyoncu tarafından bilgi yarışması düzenlendi. Minik öğrencilerin ilgiyle katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.