Sinop’ta akademisyenlere yönelik düzenlenen "İleri Düzey Üretken Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" başladı.

5 Temmuz’a kadar sürecek olan eğitim programı, akademisyenlerin yapay zeka teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Eğitime, BTK Akademi tarafından görevlendirilen uzman eğitmen Sinan Çetin katılıyor. Programda, üretken yapay zekanın akademik çalışmalar, içerik üretimi ve veri analizi gibi alanlarda nasıl kullanılacağı ele alınıyor. Uygulamalı çalışma oturumları ile destekleniyor.

Sinop Üniversitesi Proje ve Veri Yönetim Ofisi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi iş birliğiyle düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecek.