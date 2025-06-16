Sinop’ta, üniversite öğrencilerinin kitaplara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak ve kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Takas Kitaplığı" adlı sosyal sorumluluk projesi, yoğun ilgi görüyor.

Proje kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi’nin üç ayrı noktasına yerleştirilen kitaplıklar sayesinde öğrenciler diledikleri kitabı alıp okuma imkânı buluyor. Proje, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve paylaşım kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirildi. Projenin ilk adımında, kitaplar için özel raflar hazırlandı. Ardından kitap bağışları için hem üniversite içinde hem de dışında çeşitli kampanyalar düzenlendi. Kitaplıklar fakültenin giriş kapısı, öğrenci kantini önü ve Genç Ofis gibi öğrencilerin sıkça kullandığı üç farklı noktaya yerleştirildi.

Projeye öğrencilerin yanı sıra akademik personel ve Sinop halkı da destek verdi. Öğrenciler, kendi kitaplarını kitaplıklara bırakıp farklı eserlerle takas yapabiliyor. Bu sayede her kitap, yeni okuyucularla buluşuyor.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Temel amacımız öğrencilerin kitaba erişimini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve ücretiz hale getirmek. Öğrencilerimizin katkıları, onların bağış kitapları, hocalarımızın bağış kitapları ve Sinopluların, yayın evlerinin bağış kitaplarıyla bunu sürdürülebilir, büyüyen bir projeye dönüştürmek istiyoruz" dedi.