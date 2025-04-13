Sinop’ta, kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçmek için sabit mobil kontrol noktasında denetim yapıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, orman emvalinin karayolu ile taşınması sırasında yaşanması muhtemel usulsüzlükleri ve orman suçlarını önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Elmalıkgediği sabit mobil kontrol noktasında gerçekleşen denetimlerde, orman emvali taşıyan araçların nakliye belgeleri kontrol edildi. Ekipler, belgelerde eksiklik, usulsüzlük ya da sahtecilik olup olmadığını araştırdı. Yapılan denetimler sırasında araçlar durdurularak detaylı incelemeye alındı ve tüm belgeler gözden geçirildi. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin usulsüzlüklerin önlenmesi ve orman suçlarının engellenmesi adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Denetimlerin orman kaynaklarının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği kaydedildi.