Nevruz Bayramı, Sinop Üniversitesi’nde geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Nevruz’un doğanın uyanışını simgelediğini ve Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Ardından Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Altınkaynak, "Nevruz: Binlerce Yıllık Bir Gelenek ve Yenilenmenin Simgesi" başlıklı konuşmasında Nevruz’un tarihçesi ve kültürel öneminden bahsetti. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Öğr. Gör. Gürbüz Akyürek, kopuz dinletisiyle etkinliğe renk kattı. Öğrencilerden Abdulhamit Çoban, "Ergenekon" şiirini seslendirerek günün anlam ve önemini pekiştirdi.

Nevruz kutlamaları konferans salonundaki programın ardından alandaki etkinliklerle devam etti. Buradaki kutlamalarda üniversite yönetimi, öğrencilerle birlikte örs üzerinde demir dövdü ve boyalı yumurtaları tokuşturarak Nevruz’un geleneksel ritüellerini yerine getirdi. Nevruz ateşi yakıldı ve ateşin üzerinden atlandı. Daha sonra Üniversite Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu’nun halk oyunları gösterisi sunarken, Azerbaycanlı öğrenciler de geleneksel oyunlarını oynadı.

Program Sinop Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçularının ok atışlarıyla sona erdi.