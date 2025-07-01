Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol tarafından denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları İskele Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Denizcilik ve Kabotaj Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Kabotaj Bayramı’nın ilan edilme sürecinden bahseden Uzunoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milleti, denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi, Denizcilik Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda büyük kayıplar veren ve başlattığı kurtuluş mücadelesi ile tekrar güç kazanan ülkemiz için ’Kabotaj Kanunu’ bağımsız Türkiye’nin denizlerde de egemen olduğunun açık bir göstergesi ve bunun tüm Dünya’ya ilanı olmuştur. Bu sebeple, 1926’yılından beri 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak her yıl büyük bir sevinçle kutlanmaktadır" dedi.

Ardından tekne ile denize açılan Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer protokol üyeleri, Sinop açıklarında deniz şehitlerinin ruhuna dua okuyarak denize çelenk bıraktı.