Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kök kenevir bitkisi ile birlikte kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçesinde yürütülen adli arama faaliyeti kapsamında, 17 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA