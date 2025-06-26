Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Sinop’ta 11 genç girişimciye finansal okuryazarlık, iş planı hazırlama ve pazarlama eğitimleri verildi.

2025 yılı bütçesinde yer alan "Genç Girişimci Eğitimi Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü ile İl Proje Yürütme Birimi’nde görev yapan mühendisler Melek Öztürk ve İlkay Şanlı tarafından 11 genç girişimciye finansal okuryazarlık, iş planı hazırlama ve pazarlama konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, yürütülen projenin gençlerin kırsalda üretim sürecine dahil olmalarını sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yürütülen proje ile kırsalda gençlerin üretim sürecine dahil olmaları ve ilimizdeki alternatif ürün çeşitliliğini artırarak tarımsal üretimin merkezinde gençlerimizin olmasını hedefliyoruz" dedi.

Genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulandığını da vurgulayan Önlem, "Gençlerimizin arasında 19 yaşında bir girişimcimizin olmasından mutlu olduğu belirterek eğitim alan gençlerimize uygulayacakları projelerde başarı temennisinde bulunarak bol ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerinde bulundu.