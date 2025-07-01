Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyünde bir ayı, yiyecek aramak amacıyla bir evin bahçesine girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ayancık Aygördü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan ve yaz tatili için Aygördü köyündeki evine gelen bir vatandaş, evinin bahçe geçidindeki kırığı fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, güvenlik kameralarını inceleyince şaşkına döndü. Görüntülerde, bir ayının bahçeye girdikten sonra sakin bir şekilde etrafı kokladığı, yiyecek bulamayınca da kısa süre içerisinde sessizce bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlara yakın köylerde bu tür vakaların zaman zaman yaşandığını belirterek, hayvanların açlık nedeniyle yerleşim yerlerine inmeye başladıklarına dikkat çekti.