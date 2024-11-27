Sinop’ta kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan evcil ve yabani hayvanlar için kentin belli noktalarına yem bırakıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları açma çalışması sırasında hayvanları da unutmadı. Ekipler, karla kaplı alanlarda yiyecek arayan evcil ve yabani hayvanlar için yemleme çalışmaları yaptı.

"Kar yollarımızı kapatabilir, ancak yüreklerimizi asla" diyen ekipler, kış şartlarında hem insanların güvenliğini sağlamak hem de doğal hayatı korumak adına çalıştıklarını söyledi.