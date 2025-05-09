Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde faaliyet gösteren eczanelerde denetim gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, miadı dolan ilaç ve sağlık ürünleri, yangın tüplerinin uygunluğu, ecza depolarının düzeni ve genel hijyen koşulları başta olmak üzere birçok unsur titizlikle kontrol edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Amacımız; vatandaşlarımızın ilacına güvenle ulaşabilmesi, eczanelerimizin mevzuata tam uyum içinde çalışması ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kaliteyi sağlamaktır. Güvenli ilaca, denetimli hizmetle ulaşılır. Sağlıkta kalite, düzenli denetimle başlar" denildi.