Sinop’ta acil durumlara karşı hazırlık kapsamında deniz üzerinde düzenlenen tıbbi tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, sağlık ekiplerinin deniz yoluyla hasta tahliyesine ilişkin uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

"Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde yapılan uygulamalı eğitim faaliyetine Sinop 112 acil sağlık personeli katıldı. Giresun ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatta, deniz üzerinde meydana gelen acil bir vaka senaryosu canlandırıldı.

Olay yerine hızlı şekilde ulaşan sağlık ekipleri, teknede bulunan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı güvenli biçimde karaya tahliye etti. Tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve gerçek vakalara hazırlık açısından önemli bir deneyim sundu.