Sinop’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde, bir şahsın aracında cips poşetine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan kontrollerde şüpheli hareketleri görülen araç, ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde cips poşetine gizlenmiş 34.18 gr kubar esrar, 1 adet tüfek, 2 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.