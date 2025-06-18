Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu ve Işıklı köyleri arasında bir vatandaş tarafından gündüz saatlerinde ayı görüntülendi.

Özellikle ormanlık alanlarda karşılaşma ihtimalinin arttığı bu günlerde, doğaya çıkan vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, doğada karşılaşılan yabani hayvanlara müdahale edilmemesi ve yetkililere bilgi verilmesi önem taşıyor.

Yetkililer, bu tür doğal karşılaşmaların nadir de olsa yaşanabileceğini belirterek, sakin ve bilinçli hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.