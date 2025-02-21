ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi´nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, ürün gamına GÖKTAN Sistemi´ni de ekledi. GÖKTAN´ın 18 Şubat´ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN´ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı. GÖKTAN Projesi ile TOLUN´a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletiminin yanı sıra test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN´un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı. ritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN´ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKTAN Projesi´ndeki test atışını değerlendirdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi´nde atışlı testin başarıyla tamamlanmasını değerlendirerek, "TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı" ifadesini kullandı.