Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı; ilk uzun metrajlı film desteği ve etkinlik desteklerinde yeni kurallar getirildi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Ekim 2019 tarihli Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeler, sinema sektörüne sağlanan desteklerin kapsamını ve uygulama süreçleri güncellendi.

Buna göre başlıca değişikler şöyle oldu:

İlk Uzun Metrajlı Film Desteği: Yönetmelik, ilk uzun metrajlı kurgu film desteğini yeniden tanımladı. Bu destek, ilk filmini çekecek yönetmenlere veya en az bir uzun metrajlı film yapmış yapımcıların, ilk kez uzun metrajlı film çekecek yönetmenlerle yaptığı projelere verilecek. Destek, yapım öncesi hazırlıktan gösterime kadar tüm aşamaları kapsayacak.

Teminat Şartı: Destek tutarlarının tek seferde ödenmesi için, 6183 sayılı Kanun’un teminat şartlarına uygun, destek miktarı kadar teminat gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

Ödeme Süreci: Destek ödemeleri, yönetmenlerin başvurularında yönetmenin kurduğu ticari işletmeye veya ortak olduğu şirkete; yapımcı başvurularında ise yapımcıya yapılacak. Ancak, bazı yapımcılar için bu hüküm uygulanmayacak.

Etkinlik ve Proje Desteği: Film festivalleri, arşiv çalışmaları, sempozyumlar, eğitim programları ve uluslararası yarışmalara katılım gibi faaliyetlere verilen desteklerin kapsamı genişletildi. Bu destekten yararlananlar, Bakanlığın sinema bilet sistemine kayıt yaptırarak film gösterim verilerini düzenli girmekle yükümlü olacak.

Devir Yasağı: Destek alanlar, Kanun, Yönetmelik ve destek sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemeyecek.

Aynı Türde Destek Kuralı: Çeşitli maddelerde, desteklerin “aynı türde” projelere yönelik olduğu vurgusu eklendi, böylece desteklerin daha odaklı kullanılması amaçlandı.

Süre Tanımlaması: “Yedi gün” ibaresi, “bir hafta süresince” olarak değiştirilerek ifadeler sadeleştirildi.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 19 Haziran 2025 itibariyle yürürlüğe girerken, uygulamadan ise Kültür ve Turizm Bakanı sorumlu olacağı kaydedildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz