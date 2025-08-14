Adıyaman’ın Sincik İlçe Müftülüğü tarafından yaz boyunca devam eden Yaz Kur’an Kursu, düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

Sincik Merkez Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programa Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Sincik İlçe Müftüsü Ömer Bugur, cami imamları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kurs süresince yapılan etkinlikleri içeren slayt gösterisi sunuldu. Selamlama konuşmalarının ardından kurs boyunca başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi. İlçe Müftüsü Ömer Bugur, yaz Kur’an kurslarının çocukların dini bilgilerini pekiştirmesi, Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde okumayı öğrenmeleri ve ahlaki değerleri kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca emeği geçen öğreticilere ve velilere teşekkür etti.

Kaymakam Fatih Yıldız, çocukların hem dini hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.