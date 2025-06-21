Sincan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınava giren öğrenci ve ailelerine simit ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Sincan Belediyesi YKS’ye giren öğrenciler ve aileleri için 52 okulda simit ve meyve suyu ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikramlar sınav saatine kadar devam etti.

Bölgede bulunan tüm okulların önünde sınav öncesi stantlar kuruldu. Stantlarda, kahvaltı yapamayan öğrenciler ve ailelerine simit ve meyve suyu ikramı yapıldı. Veliler bu hizmetten dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ekibine teşekkürlerini sundu.

"Her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olacağız"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, üniversite hayali ile bütün yıl büyük emek veren ve bugün sınav heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olacağız" dedi.

Sincan Belediyesi’nin simit ve meyve suyu ikramı 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT sınavı öncesinde de Sincan’daki bütün sınav merkezlerinde devam edecek.