Sincan Belediyesi tarafından 'Bilimsel İlaçlama Yöntemleri ve Saha Koordinasyonu' eğitimi verildi.

Sincan Belediyesi tarafından mahallelerde yürütülen ilaçlama çalışmalarının daha bilimsel ve etkin yöntemlerle sürdürülmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında öncelikle belediye personeline, ardından muhtarlara yönelik bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kalender Arıkan'ın sunum yaptığı programda; bilimsel ilaçlama yöntemleri, vektörle mücadele ve saha koordinasyonu konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İlk oturumda, ilaçlama faaliyetlerinin teknik boyutu detaylı şekilde ele alınarak saha uygulamalarında görev alan belediye personeline kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Vektör türleri ve mücadele yöntemleri örneklerle açıklanırken, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar da vurgulandı.

Ardından muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda ise mahallelerde yürütülen çalışmalar genel hatlarıyla değerlendirilerek, yerel düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Programda konuşmacı olarak yer alan Arıkan, halk sağlığını tehdit eden zararlıların yaşam döngüsüne ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İlaçlamada en kritik aşamanın larva dönemi olduğuna dikkat çeken Arıkan, bu evrede yapılan müdahalelerin daha etkili sonuçlar sağladığını ve doğru tekniklerle yapılan mücadelenin kalıcı başarı getireceğini ifade etti.

Vektörle mücadelede belediye çalışmalarının yanı sıra vatandaş desteğinin de büyük önem taşıdığını belirten Arıkan, toplumun bilinçlendirilmesinin sürecin başarısını artıracağını vurguladı.

Sincan Belediyesi yetkilileri ise bu tür eğitimlerle sahadaki uygulamaların niteliğinin artırılacağını belirterek, çevre sağlığını korumaya ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.