Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın annesi Zühal Dal, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın annesi Zühal Dal, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Dal için bugün Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Zühal Dal'ın naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine Dal'ın ailesi ve yakınları yanısıra, 27 ve 28. dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'nci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tören alanına çelenk gönderdi.