Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, ailesi tarafından Osmaniye'ye getirildi. Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedilen Yeşil'in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, küçük çocuğun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun tabutuna sarılan baba Cevdet Yeşil'in 'Güle güle şehidim' sözleri yürekleri dağladı. Duygusal anların yaşandığı törende, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'yi yasa boğan olayda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.