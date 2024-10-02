Adana Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz Büyükşehir Kurs Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler için, “Kendi Geleceğini İnşa Etmek” konulu toplantı düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Kurs Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, “Kendi Geleceğini İnşa Etmek” konulu motivasyon ve hedef belirleme eğitimine katıldı. Çukurova Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök’ün konuşmacı olduğu eğitimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlere hitap ederek, tecrübelerini ve görüşlerini anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen eğitim etkinliğinde, gençlere çok güvendiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Gençlere güveniyor ve inanıyorum. Ülkenin yükselişi gençlerin yükselişi ile mümkün olacaktır” dedi.

Gençlerin salondaki enerjisini, heyecanını ve canlılığını son derece mutluluk verici bulan Başkan Zeydan Karalar, onlara birbirinden kıymetli eğitim ve kariyer tavsiyelerinde bulunurken, gençlerin daha rahat ders çalışabilmesi adına kente ikinci halk kütüphanesini de en kısa sürede kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Ekonomik kriz büyüdükçe vatandaşın çözüm için belediyelere daha sık başvurduğunu aktaran Başkan Zeydan Karalar, ücretsiz kurslarla, fırsat eşitliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Dersi derste öğrenmeye çalışmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece son yılınızda ders çalışmaya yüklenmeyin. Can kulağı ile dersi derste dinleyin. Ders çalışmak bir süreç. Ders, derste öğrenilir. Dersi derste dinleyip, matematiğin, fiziğin, tüm derslerin temelini on bir yıllık eğitim boyunca alırsanız, son yıla zaten çok fazla yükünüz kalmaz. Geriye kalan zamanı tekrar yaparak, soru çözerek geçirirsiniz. İşi son yıla bırakmak doğru bir yöntem değil. 11 yıl boyunca bize verileni depolasak işimiz daha kolay olacak.”

Başkan Zeydan Karalar, sınav senesinin gençlerin mesleki geleceklerini tayin etmesi yönü ile çok önemli olduğunu, hayatlarının geri kalanını seçtikleri mesleklerle geçireceklerini ve bunun için de çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ülke sevgisinin, okul sıralarındayken öğrenileceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Gençler, ülkenizi sevin! Biz okul sıralarında ülke sevgisinin, yurttaşlığın, ülkenin sorunlarının ne olduğunu öğrendik. Çok sayıda gencimiz yurtdışına çıkıyor. Çok yazık. Devlet bizim gelişmemiz için olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla bizim, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var, ülkemizi sevmek durumundayız. Kendimizi yükseltirken devletimizin de yükselmesini sağlıyoruz. Bunu unutmamalıyız. Ne kadar genç beyin ülkemizde kalırsa, ülkemiz de o oranda gelişir. Ben, hiçbir şartta bu ülkeyi bırakıp gitmek istemedim. Hepimizin bu ülkeye borcu var” diye konuştu.

Son olarak başarının iki sırrının olduğunu; birincisinin kendine inanmak, diğerinin ise seçilen meslek ne olursa olsun, işini severek yapmak olduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, İnce Memed Halk Kütüphanesi’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve en kısa sürede ikinci halk kütüphanesinin kente kazandırılacağını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, “Sizlere güveniyorum, inanıyorum sizlerin başarısı ülke için, bizler için, benim için, aileniz için, en çok da kendiniz için çok önemli” dedi.