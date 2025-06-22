Adana’da bir kadın YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için erkenden salonun olduğu yere gelse de saat 10.00’da kapıya gelmediği için sınava giremedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 250 sınav merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adana’da da Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde birçok binada sınava girildi. Sınava giren adaylar didik didik aramadan sonra salonları alındı. Saat 10.15’te başlayan sınava girişler saat 10.00’da son buldu. YKS’lerde bir ritüel haline gelen sınava geç kalma yine yaşandı. Bu kez sınava gireceği alana erkenden gelen ancak bahçede oturan bir kadın saat 10.02’de kapıya gelince sınava giremedi. Görevlilerin saat 09.45’ten itibaren sürekli bağırarak uyarı yapmasına rağmen kadın daldığını söyleyip sınava saat 10’dan sonra girmek istedi. Ancak görevliler sınava alamayacaklarını söyledi. Kadın bir süre görevliyi ikna etmeye çalışsa da sınava giremeyeceğini anlayınca salon kapısından uzaklaştı.

Engellilere özel salon

Ayrıca ÖSYM’ye engelli olduğunu belirten adaylar için de üniversitede özel salon oluşturuldu. Tekerlekli sandalyede sınava gelen birçok aday hiçbir sorun ile karşılaşmadan salonlara girdi.