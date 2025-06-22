Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çocukların araçların arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapmaya çalışması yürekleri ağızlara getirdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çocukların trafikte seyir halinde olan araçların arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalışması yürekleri ağızlara getirdi. Suruç Belediyesinin yol sulama tankerine tutunan çocuklar, arka kısımda yer alan demire oturarak yolculuk yapmaya çalıştı. Tankerin arkasından seyreden bir araçtan çekilen görüntüde, çocukların tehlikeye aldırış etmedikleri gözlendi. Cep telefonuyla görüntülendiklerini fark eden çocuklar, atlayarak uzaklaştı.

Bir diğer görüntüde ise seyir halindeki kamyonun kasasına tutunan çocuk, uzun süre yolculuk yaptı. İnmeye çalışan çocuğun düşme tehlikesi atlatması ise yürekleri ağızlara getirdi.