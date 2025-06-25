Samsun’un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, simit ve pasta üretimi yapan işletmelerde hijyen, etiket ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi, özellikle gıda sektöründeki kontrollerine önem veriyor. Bu kapsamda zabıta müdürlüğü ekipleri, simit ve pasta imalatı yapan işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerde hijyen kuralları, ürün etiketleri ve işyeri ruhsatları incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Halk sağlığının birinci öncelik olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Halk sağlığını tehdit eden her unsurun karşısındayız. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmeleri ve esnaflarımızın emeklerinin karşılığını alabilmeleri için ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev yapıyor. Son olarak simit ve pasta imalatı yapan işletmelerimizde hijyen, etiket ve ruhsat denetimleri gerçekleştirdik. Uygun şartları taşımayan işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor, ihlallerin devamı halinde ise cezai işlemler uygulanıyor. İlkadım’da halkımızın her anında yanında olmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdaların sofralarımıza ulaşması için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.