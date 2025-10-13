Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesi Kınık mahallesinde düzenlenen büyük hayır ve yağmur duasına binlerce kişi katıldı.

Bölgenin ünlü hafız ve mevlithanlarının okuduğu ilahi, mevlit, Kuranı Kerim’in ardından öğle namazına müteakip mahalle meydanında Simav Müftüsü Hasan Serçe’nin yaptırdığı yağmur duasına katılımcılar hep birlikte amin dedi. Kınık Mahallesi Muhtarı Kınık Mahallesi Muhtarı Şerif Erel yaptığı konuşmada, "Uzun yıllar önce yapılan ancak çeşitli sebeplerden dolayı bir daha yapılamayan ‘Büyük Hayır ve Yağmur Duası’nı yapmak bizlere nasip oldu. Cemiyetimize uzaktan yakından teşrif ederek bizleri onurlandıran başta Simav Belediye Başkanımız Kübra Tekel Aktulun ve belde belediye başkanlarına, ilçe protokolüne, muhtarlarımıza ve halkımıza, ayrıca bu etkinlikte görev alan mahalle halkına, gençlerimize ve kadınlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Yoğun bir katılımın olduğu yağmur duası ve hayır yemeğine Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav İlçe Emniyet Müdürü Şener Kolay, Simav İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ufuk Ayten, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Güney Belediye Başkanı Ali Okumuş, Akdağ Belediye Başkanı Fethi Özel, Kınık Mahallesi Muhtarı Şerif Erel, muhtarlar, din görevlileri, çevre belde ve köylerden 10 bin civarında vatandaş katıldı.