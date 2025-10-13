Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinç oluşturma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, SİBERAY ekibi tarafından Ümran Aygen İlkokulu öğrencileri ziyaret edilerek, miniklere teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrenciler, polis abi ve ablalarına duydukları sevgiyi şiirler ve resimler aracılığıyla ifade ederek anlamlı bir sürpriz hazırladı. Minik kalemlerden çıkan bu samimi mesajlar, etkinliğe duygu dolu anlar kattı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun tüm kesimlerinde dijital farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.