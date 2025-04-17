Dicle Havzası’nda yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Projesi kapsamında Türkiye’nin en büyük sulama tüneli olacağı belirtilen Silvan Sulama Tüneli için kazı çalışması törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemiyle katıldığı törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Erkem Canalp, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli, 10 metrelik iç, 11,20 metrelik dış çapa sahip olacak. 120 metre uzunluğa ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip devasa bir tünel delme makinesiyle (TDM) Silvan Sulama Tüneli’nin açılmasına başlandı.