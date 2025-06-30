Silivri Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı Gümüşyaka, Selimpaşa, Çanta ve Kumluk mevkii’nde kurulan çadır, mangal ve semaverleri kaldırıyor.

Silivri Belediyesi yaz aylarında yangını önlemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, özellikle yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı Gümüşyaka, Selimpaşa, Çanta ve Kumluk Mevkii’nde kurulan çadırlar, mangallar ve semaverler kaldırılıyor.