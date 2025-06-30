Artan sıcaklıklar ve insan hareketliliği nedeniyle orman yangını riski tüm Akdeniz Bölgesi’nde yükselirken, Antalya’nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri muhtemel yangınlara karşı devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Akseki Kaymakamlığı, "Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını ve şüpheli durumları bildirmelerini önemle rica ediyoruz" uyarısında bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, Akdeniz kuşağında orman yangını riskini yeniden gündeme taşıdı. Antalya, Mersin ve Muğla gibi yangın riski yüksek illerde güvenlik güçleri ve yerel yönetimler alarma geçerken, Antalya’nın Akseki ilçesinde de önlemler sıkılaştırıldı.

Akseki Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşahap Mahallesi Üzümdere mevkii’nde devriye faaliyetlerini artırdı. Ekipler hem yangına sebep olabilecek riskleri denetliyor hem de bölgede bulunan vatandaşlara bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturuyor.

Akseki’de erken önlem

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan insan hareketliliği ve yükselen sıcaklıklar orman yangını riskini ciddi şekilde artırmıştır. Bu kapsamda, ilçemiz sınırlarında yer alan Üzümdere Mevkii’nde jandarma ekiplerimiz tarafından güvenlik önlemleri yoğunlaştırılmıştır" denildi.

Jandarma ekiplerinin, hem asayişin sağlanması hem de ormanlık alanların korunması adına sahada aktif şekilde görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Yangına sebep olabilecek unsurlar titizlikle denetlenmekte, vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Akseki Kaymakamlığı, açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığı bu dönemde, vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları ve şüpheli durumları ivedilikle yetkililere bildirmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Ormanlarda giriş yasağı ve devriye sistemi

Orman yangını riski nedeniyle Antalya genelinde alınan önlemler kapsamında, 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İl Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı’nın ardından, 01 Mayıs - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın Türkiye’nin en fazla orman varlığına sahip ili olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer vermişti: "Antalya, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi sebebiyle yangın riski açısından da en kritik şehirlerden biridir. 2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını Manavgat ilçemizde meydana geldi ve 60 bin hektar orman arazisi kül oldu. Bu ve benzeri yangınların tekrarlanmaması adına çok sıkı tedbirler alarak yangın sezonuna hazırlanıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün elinde, 143 ayrı noktada konuşlandırılmış 114 arazöz ve 35 su ikmal aracı bulunuyor. Ayrıca 7 helikopter, 5 uçak ve 1 İHA da hazır durumda. Mevcut 600’ün üzerindeki orman işçimize 400 kişi daha ekleyerek işçi sayımızı kısa süre içerisinde 1000’in üzerine çıkaracağız."