Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, komşu ilçe Çerkezköy’de hizmete açılan Kent Lokantası açılış törenine katıldı.

Çerkezköy’de Kent Lokantası açılış töreni gerçekleştirildi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılarak destek verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışının önemine vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şunları söyledi: "Bugün burada, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birine daha tanıklık ediyoruz. Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve kaliteli yemekleriyle bölge halkına büyük bir hizmet sunacak. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Çerkezköy Belediye Başkanı Sayın Vahap Akay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aynı sosyal belediyecilik anlayışını Silivri’de de hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Buradan müjdesini vermek isterim ki, çok yakın zamanda Silivri’ye de bir Kent Lokantası kazandıracağız" dedi.