Mersin’in Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği yol düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Bucaklı Mahallesi Eyceli mevkiinde, stabilize yol bakım çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bucaklı’da yolların ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha güvenli bir yol deneyimi sunmak için reglaj ve stabilize çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolların halkın kullanımına sunulması hedefleniyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmayan Silifke Belediyesinin, vatandaşların talep ve sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ettiği kaydedilirken tahrip olan yolların onarımının gerçekleştirildiği ve genişletme çalışmaları yapıldığı yaptığı ifade edildi.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke’nin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Başlattığımız yol düzenleme çalışmalarıyla, mahalle sakinlerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz. Tüm mahallelerimize eşit bir hizmet ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım çalışması yaparken diğer taraftan da sıcak ve soğuk asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Bu çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şuan stabilizesi tamamlanan yollarımız asfaltlanmaya hazırlanıyor. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Ekiplerimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakımını yapıyor" dedi.