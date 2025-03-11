AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında konteynır ile yaklaşık 600 metrekare alan üzerinde kurulan ve geride kalan süreçte bünyesinde bünyesinde bulunduğu üniversiteden daha fazla gündeme gelen ADÜ Teknokent önemli ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu eski Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ADÜ Teknokent’i ziyaret edip Karya Farma HBX Ar-Ge’nin 18 patente sahip çalışmalarını inceledi. Ege’nin endemik bitkilerinden üretilen HBX-2371 adlı ürünü uzun süre inceleyen Prof. Mandal, başarılı çalışmaları ile gündeme gelen Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık’tan buluşları ile ilgili bilgi aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi’ni ziyaret ederek Teknokent’te yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Teknokent bünyesinde en fazla patentli buluşa sahip olan Karya Farma HBX Ar-Ge’nin Kurucusu Hakan Başlık ile görüşen Mandal’ın özellikle acil durumlar, salgınlar, doğal afetler ve savaş ortamlarında kullanılmak üzere geliştirilen HBX-2371RED[7/24ACİL] formülasyonuna ilgi gösterdiği belirtildi.

ADÜ Teknokent’te yapılan çalışmaların ilgi görmesinin ve Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ziyaretinin mutluluk verici odluğunu belirten Başlık, "HBX-2371RED[7/24ACİL] adını verdiğimiz buluşa ait ürünümüz Prof. Dr. Mandal’ın da dikkatini çekti ve sunumu büyük bir ilgiyle takip edip buluşun teknik detayları ve kullanım alanları hakkında sorular yöneltti. Bilim ve teknolojiyi, insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde yönlendirmek bizim temel vizyonumuz. Yaptığımız çalışmaların ilgi görmesi heyecanımızı arttırdı" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyareti sırasında ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş eşlik etti.