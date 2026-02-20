Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörel mücadele kapsamında Silifke ilçesinde muhtarlar ve site yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda sivrisinek başta olmak üzere kemirgen ve diğer haşere türleri, üreme alanları, mücadele yöntemleri ve vatandaş iş birliğinin önemi anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, haşerelerin yalnızca rahatsızlık oluşturmadığı, aynı zamanda hastalık taşıma riski bulunduğu vurgulandı. Mücadelenin kaynağında yapılmasının önemine dikkat çekilen program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin'in 16 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip, dağınık yerleşim yapısı bulunan ve haşerelerin hızlı çoğalabildiği bir kent olduğunu belirterek, vektörel mücadelenin kent genelinde titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

'Vektörle mücadelede iş birliği çok önemli' diyen Halisdemir, 'Haşerelerin çok çabuk çoğalabildiği ve direnç kazandığı bir bölgede yaşıyoruz. Personelimizin eğitimine önem veriyor, teknolojik yenilikleri artırıyoruz. Ancak bu mücadeleyi tek başımıza başaramayız. Vatandaşlarımızın, özellikle muhtarlarımızın ve site yöneticilerimizin desteği çok kıymetli' dedi.

Silifke ve çevresinin ikincil konutların yoğun olduğu bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Halisdemir, site yönetimleriyle koordineli çalışmanın önemine değindi.

Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı ve ruhsatlı ürünler olduğunu kaydeden Halisdemir, 'Avrupa Birliği normlarına uygun, ekotoksikoloji ve toksikoloji raporları bulunan biyosidal ürünleri tercih ediyoruz. İlaçlarımızı akredite laboratuvarlarda analiz ettiriyoruz. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar vermeyen ürünler kullanıyoruz' diye konuştu.

Biyolojik mücadele yöntemlerine de önem verdiklerini belirten Halisdemir, sivrisinek larvalarıyla beslenen lepistes balığının tarımsal sulama havuzlarında kullanıldığını söyledi. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 85 binin üzerinde lepistes balığının dağıtıldığını aktaran Halisdemir, bu yöntemle ilaç kullanımının azaltıldığını ve tasarruf sağlandığını ifade etti.

Ayrıca kekik ve lavanta başta olmak üzere 17 çeşit aromatik bitkinin kadın kooperatifleri aracılığıyla üretildiğini ve vatandaşlara dağıtıldığını kaydeden Halisdemir, bu bitkilerin haşereleri uzaklaştırıcı etkisinden yararlanıldığını belirtti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Halisdemir, bireysel önlemlerin önemine dikkat çekerek, 'Sivrisinekler durgun sularda ürer. Evlerdeki bidon ve varillerde bulunan sular sık sık yenilenmeli, bodrumlarda biriken sular kurutulmalı. Gerekirse belediyemizden destek istenmeli. Bu mücadeleyi birlikte başarabiliriz' dedi.

Silifke'ye bağlı Arkum Mahalle Muhtarı Hüdayi Çevik ise toplantının faydalı geçtiğini belirterek, bataklık alanların yoğun olduğu bölgede drone ile ilaçlamanın daha etkili olabileceğini ifade etti.

Toplantıya katılan site yöneticileri de bilgilendirmenin önemli olduğunu dile getirerek, yaz sezonu öncesi yapılan çalışmaların hastalık risklerinin azaltılması açısından değerli olduğunu belirtti. Katılımcılar, toplantıların periyodik olarak sürdürülmesi talebinde bulundu.