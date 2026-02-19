Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürüldü.