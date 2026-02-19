Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'nde Hacı Hüseyin Kaplan Camiinin temeli dualarla atıldı.

Bölge halkının uzun süredir ihtiyaç duyduğu caminin yapımına başlanması, mahallede büyük memnuniyet oluşturdu. Törene, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Milliyetçi Hareket Partisi eski dönem milletvekili Baki Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler, caminin yapımına destek veren iş insanları Mustafa Kaplan ve Abdil Kaplan ile birlikte çok sayıda vatandaş ve din görevlisi katıldı.

Temel atma töreni Ulu Camii İmam Hatibi Mahmut Turan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kürsüye gelen İlçe Müftüsü Murat Akçay, yapılacak caminin mahalleye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulunarak dua etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve protokol üyeleri tarafından temel atma butonuna basılarak caminin inşasına resmen başlandı.