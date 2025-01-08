Mersin’in Silifke ilçesinde yaya trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Göksu Nehri üzerinde kurulu olan Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü bakıma alındı.

Silifke’de, Aralık ayında meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı, çelik konstrüksiyonları zarar gören Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya köprüsünün bakım çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp, yeniden açılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Ayaş, “Üst üste meydana gelen şiddetli fırtınalardan dolayı, köprümüzün belirli kısımlarında hasarlar meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, köprümüzün halat, çelik konstrüksiyonları ve zemin döşemelerini güçlendirmek için bakıma aldık. Özellikle Kasım ve Aralık ayında meydana gelen fırtınalar, Asma Köprümüzün taban plakasının aşınmasına, çelik malzemelerin yorulma nedeniyle yerlerinden oynamasına ve kırılmalarına sebep olmuştur. Yerinden kurtulan askı halatlarının yırttığı taban sacındaki hasarın onarılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu hasarın orijinal dizayn şartlarında onarılması çalışmaları, rüzgar hızına göre kontrolleri teknik ekiplerce yapıldıktan sonra, önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Bu kapsamda, köprünün uzun halatlarının bağlandığı taban saçlarında süpersonik ölçümleme denilen hassas ve prezisyon testleri tamamlanmak üzeredir. Gerekli olması halinde plakalar yorulma şartlarına göre takviye edilmektedir. Köprümüzü bu hususlara dikkat ederek, yeniden onarımını tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.