Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına, denizde ve kıyı kesiminde olumsuzluklara yol açtı. Fırtına nedeniyle balık çiftliğinde meydana gelen ağ yırtılması sonucu çok sayıda balık kıyıya vurdu, barınaktaki tur teknesi battı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve dalgalar, Taşucu Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir balık çiftliğindeki ağların yırtılmasına neden oldu. Şiddetli dalgalar nedeniyle balık çiftliğine ait ağların yırtılması sonucu çok sayıda balık kafeslerden çıkarak kıyıya kadar sürüklendi. Sabah saatlerinde sahil boyunca balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar ve balıkçılar, kaçan balıkları topladı.

Öte yandın bölgedeki fırtına, Taşucu Balıkçı Barınağında bağlı bulunan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesinin yan yatmasına neden oldu. Dalgaların etkisiyle su alan tekne kısa sürede battı. Olayda can kaybı yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava şartlarının zaman zaman devam edebileceğini belirterek denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.