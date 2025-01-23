Silifke yoğurdu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Bununla birlikte AB’den coğrafi işaret tescili alan 30’uncu ürün Silifke yoğurdu oldu.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını belirtti. AB’den coğrafi işaret tescili alan 30’uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu belirten Kaynar, "Silifke ilçemiz ile özdeşlemiş ve türkülere konu olan, 07.02.2022 tarihinde ülkemizde coğrafi işaretli ürün statüsünde tescil edilerek koruma altına alınan ’Silifke Yoğurdu’ L-2025/112 sayılı AB Komisyonu resmi gazetesinde tescil edildi" dedi.

Başkan Nurettin Kaynar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarihi geçmişi milattan önce 460-370 yılları arasına dayanan ve bu günkü yoğurt kelimesi karşılığını 1069-1070 yılları arasında alan ve 16’ncı yüzyıla gelindiğinde hekimlerin mide tedavisinde kullandığı ve ’ebedi hayatın sütü’ olarak isimlendirilen yoğurt zamanla her yörede kendine özgü değerleri ve ayırt edici nitelikleri ile farklı lezzetlere kavuşmuştur. Bu farklı lezzetlerden birisi de türkülere konu olan Silifke Yoğurdumuzdur. Ülkemizde tescili ile korunması sağlanan coğrafi işaretli ürünümüzün Avrupa Birliği Komisyonunda da korunmasının sağlanması için titizlik ile yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde 11 Ocak 2023 tarihinde tescil talepli PGI-TR-02895 başvuru numarası ile Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne başvurusunu sağladığımız Silifke yoğurdu bugün itibariyle L-2025/112 sayılı AB Komisyonu Resmi gazetesinde tescil edildi. AB Komisyonunda coğrafi işaretlerin başvurudan tesciline kadar olan süreçte AB Komisyonu tüzüğüne hakim olmanız gerekmektedir. Dolayısıyla tescile kadar olan bu önemli süreç oldukça zahmetli ve bir o kadarda emek istemektedir. Silifke yoğurdunun gerek ülkemizdeki korunmasının sağlanmasında gerekse Avrupa Birliği Komisyonu’ndaki tüm süreçleri özveri ile yürüten sınai mülkiyet hukuku kapsamında uluslararası mevzuata hakim olan coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener’e, emeği geçen tüm üreticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."