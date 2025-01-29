Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Aziziye Caddesi’nde 20 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan E.S.(35) yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırıyı düzenlendiği ileri sürülen F.B.(26) olaydan sonra kaçtı.

3 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında 3 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: iha