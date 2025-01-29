Samsun’da alacak-verecek meselesi yüzünden tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Aziziye Caddesi’nde 20 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan E.S.(35) yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırıyı düzenlendiği ileri sürülen F.B.(26) olaydan sonra kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: iha