Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz 2 Mayıs günü meydana gelen silahlı saldırı olayına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 2 Mayıs gecesi Uzundere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan Nail T. (37) ile Emin G. arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken, Nail T. belinden çıkardığı tabancayla Emin G.’ye ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, bacağından vurulan Emin G.’yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırgan Nail T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nail. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olayın ardından saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anının anbean kaydedildiği görüntülerde Nail T.’nin, Emin G.’ye defalarca ateş ettiği ve Emin G.’nin kaçmaya çalıştığı yer aldı. Ayrıca o esnada bölgedeki başka bir vatandaşın Nail T.’yi durdurmaya çalışması, zorla ayağa kalkan Emin G.’nin kaçması da görüntülerde yer aldı.