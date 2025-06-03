Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent’te çeyrek asırdan bu yana çeşitli çalışmalarla adını duyuran ve sahip olduğu 18 ayrı patent ile dikkat çeken Karya Farma HBX Ar-Ge şimdi de acil durumlar, askeri alan ve sporcular için özel bir helva üretti. Taşıması kolay ve raf ömrü uzun olan bu özel çalışmanın deprem ve doğal afet gibi acil durumlarda insanın ihtiyacı olan besinleri karşılayıp vücut direncini de arttırdığı belirtildi.

Sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre bilimlerinde çeyrek asırlık Ar-Ge tecrübesiyle bilinen Karya Farma HBX Ar-Ge, gıda inovasyonunda yeni bir buluşa imza attı. Bazı bitkilerin özü, keçi sütü ve bıldırcın yumurtasının tahin ve üzüm pekmeziyle harmanlandığı özel formülasyonla geliştirilip küp helva şeklinde tüketime sunulacak olan ürünün, deprem ve doğal afet gibi acil durumların yanı sıra askeri saha, hastane, çocuk gelişimi ve sporcu performansı için stratejik bir besin alternatifi sunduğu belirtildi.

Yeni geliştirdikleri bu ürün ile başta doğal afetler ve olmak üzere askeri alanlarda kullanılmasını hedeflediklerini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Bu yenilikçi helvalar, sadece lezzet değil, yüksek biyoyararlanıma sahip terapötik etkiler de içeriyor. Küp formda sunulan bu ürün, bir bardak ılık veya sıcak süte karıştırılarak içildiğinde, insan vücudunun günlük besin ihtiyacını karşılayabilecek seviyede mikro ve makro besinleri bünyesinde barındırıyor. Bu ürünü sadece bir gıda değil; geçmişten gelen bilgiyle günümüz bilimini harmanlayan, bağışıklık, zihin, enerji ve iyileşme ekseninde stratejik bir yaşam destek formülü olarak görüyoruz" dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş "Bu inovatif çalışmamız 18 patentli projelerimiz arasında oldukça önemli bir yere sahiptir"diyerek acil durumlarda bu ürünün insanlar için hayati bir ihtiyacı gidereceğini kaydetti.