Aydın’ın Kuşadası ilçesinde silahla ateş etme olayı şüpheli aynı gün yakalanırken, şahsa bin 406 TL ceza kesildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde silahla ateş etme ile ilgili yapılan araştırma sonucu olayın şüphelisi olarak K.B. isimli şahıs aynı gün yakalandı. Şüpheli şahıs ile ikameti ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 35 adet dolu fişek, 136 adet boş fişek ele geçirildi. Alkollü olarak çevreyi rahatsız etmesi sebebiyle yakalanan şüpheli şahıs, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesi gereği bin 406 TL idari yaptırım uygulanarak serbest bırakıldı.