Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine karşı denetimlerini artırdı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan kontrollerde, izinsiz ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan seyyar satıcılara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. ve 38. maddeleri kapsamında 35 idari yaptırım uygulanarak toplam 77 bin 56 TL ceza kesildi. Kurallara uymayan bazı seyyar satıcıların el arabalarına el konularak belediye deposuna kaldırıldı. İş yeri sahiplerine kaldırım işgali yapmamaları yönünde tebligatlar yapıldı. Kent genelinde fırın, lokanta, berber, kuaför ve marketlere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaş şikâyetleri CİMER, Açık Kapı, 185 hattı ve WhatsApp üzerinden alınarak kısa sürede müdahale edildi. Başıboş bırakılan hayvanlar için tespit edilen durumlarda hayvan sahiplerine cezai işlem uygulanırken, süresi geçmiş ürünler imha edildi. İzinsiz afiş, pankart ve broşürler toplatıldı; dilencilik yapan kişilerden ele geçirilen 10 bin 947 lira 75 kuruş kamuya aktarıldı. Etiket-kasa fiyat farkı tespit edilen ürünlerle ilgili Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirim yapıldı" denildi.