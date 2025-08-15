Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Özhatipoğlu, botoks tedavisinin yalnızca estetik amaçlarla değil, tıbbi olarak da etkin şekilde kullanıldığını söyledi.

Dr. Özhatipoğlu, botoksun clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir toksin olduğunu belirterek, "Sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyerek kasların gevşemesini sağlar. Bu sayede ağrı, hareket kısıtlılığı ve kas sertliklerinin azaltılması hedeflenir" dedi.

Botoks tedavisinin kimlere uygulanabileceğine ilişkin bilgi veren Özhatipoğlu, "Yetişkinlerde inme, multipl skleroz, travmatik beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklar sonucu gelişen kas sertliklerinde, boyun, omuz ve bel bölgesindeki dirençli kas spazmlarında; çocuklarda ise özellikle serebral palsi gibi nörolojik sorunlardan kaynaklanan kas sertliklerinin tedavisinde etkilidir" ifadelerini kullandı.

Tedavinin hastanede güvenli şartlarda yapıldığını vurgulayan Dr. Özhatipoğlu, "Spastik kaslar ultrason eşliğinde görüntülenerek botulinum toksin uygulaması güvenle gerçekleştirilmektedir. Amacımız, hastalarımızın tedaviden en yüksek faydayı sağlayarak daha sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır" diye konuştu.