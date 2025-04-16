Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından sıhhi tesisatçı esnafına Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verilmesi için Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile bir protokol imzaladı. İşbirliği protokolü ile Antalya genelindeki toplam 900 tesisatçı esnafına eğitimler verilecek ve meslek kodu olmadan kaçak ve korsan şekilde çalışmanın önüne geçilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ile AESOB iş birliğinde Türkiye’de bir ilke imza atılarak, sıhhi tesisatçı esnafının su ve atıksu bağlantı süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir protokole imza atıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere arasında imzalanan protokolle ASAT Genel Müdürlüğü tarafından sıhhi tesisatçı esnafına yönelik Atık Su Şube Yolu Kontrol Belgesi ve ASAT kayıt numarası verilecek. Verilecek eğitimler ile meslek kodu olmadan çalışılmasının da önüne geçilecek.

"İşi ehline bırakacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çıktıkları yolda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli işbirliğiyle çalıştıklarına dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, "Bu işbirliği protokolü ile Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm sıhhi tesisatçılarımıza ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından binalarda su ve kanalizasyon bağlantılarının nasıl yapılması gerektiği, projelere nasıl uyulması gerektiği gibi konularda eğitimler verilecek. İşi ehline bırakacağız. Rastgele yerlerden su alma işleri bitiyor" dedi.

"Kayıt dışı çalışmayı önleyeceğiz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, Başkan Muhittin Böcek’e esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Yapıların iskanı alınmadan önce su ve kanalizasyon bağlantısı birlikte kontrol edilerek, şube yolu kontrol belgesi oluşturulacak. Odamıza kayıtlı nace kodu sadece atıksı tesisatı onarımı eğitimi alan tesisatçılara verilecek. Böylelikle kayıt dışı çalışmanın önüne geçeceğiz" diye konuştu.