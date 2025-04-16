Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-11 Mayıs tarihleri arasından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali FoodFest Antalya öncesi danışma kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, festivalin her geçen yıl daha da geliştiğini belirterek, "Bu yıl da Antalya’mızın tarladan sofraya zengin gastronomi kültürünü ve ürün çeşitliliğini tanıtmak için zengin bir program içeriği hazırladık" dedi.

Antalya’da 9-11 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali FoodFest Antalya için hazırlıklar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısında, festival organizatörü Gökmen Sözen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer ile Danışma Kurulunda yer alan kurum, kuruluş yöneticileri ile STK ve sektör temsilcileri hazırlıkları ele alındı.

Yoğun bir program olacak

9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek olan FoodFest Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında tanınan yıldız şefleri Antalya’da ağırlayacak. 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında söyleşiler, paneller, work shoplar gerçekleştirilecek. Başkan Muhittin Böcek, festivalin her geçen yıl daha da geliştiğini belirterek, "Bu yıl da Antalya’mızın tarladan sofraya zengin gastronomi kültürünü ve ürün çeşitliliğini tanıtmak için zengin bir program içeriği hazırladık" dedi.