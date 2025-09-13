Arnavutköy’de okul çıkışında iki veli tartıştı, taraflardan biri diğerine yumruklarla saldırdı
Arnavutköy’de okul çıkışında iki veli tartıştı, taraflardan biri diğerine yumruklarla saldırdı
İçeriği Görüntüle

Kayseri’de bir web sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bir web sitenin kopyalanarak ülke genelinde 65 kişinin 3 milyon 39 bin TL sigorta yapma vaadiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kayseri merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 1 adet dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan arama yönlendirme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kartı, 2 adet harddisk ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G.A., A.Ü.G. ve S.Ç. tutuklanırken, B.A. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA