Dijital ekonomi, kullanıma dayalı, isteğe bağlı ve 'hepsi bir arada' sigorta yaşam tarzı ürünlerini daha alakalı hale getirecek.

1- Yeni Modeller, Kişiye Özel Ürünler:

Müşteriler, şu anda mevcut olan her bedene uyan ürünler yerine kişiselleştirilmiş sigorta teminatlarını tercih edecekler. Bugün sigortacılar tarafından tahsil edilen primlerin yüzde 80'inden fazlası dağıtım maliyetlerine düşüyor. Dijital modeller, sigorta değer zincirindeki - insan emeğine aşırı bağımlılıklarıyla damgalanan aracıları modası geçmiş hale getirecek.

Esnek teminat seçenekleri, mikro sigorta ve eşler arası sigorta (p2p) uzun vadede uygulanabilir seçenekler haline gelecektir. Reasürörler doğrudan dijital markalara risk sermayesi sağlayacak ve düzenleyici çerçeveler daha kısa değer zincirlerini barındıracak.

2- Daha Hızlı Talepler için Yapay Zeka ve Otomasyon:

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve AI, daha yeni veri kanalları, daha iyi veri işleme yetenekleri ve AI algoritmalarındaki gelişmeler tarafından yönlendirilen sigortacılıkta merkez aşamayı işgal edecek. Örneğin, InsurTech şirketi Lemonade'nin iş modeli, yapay zekayı ve davranışsal ekonomiyi temel unsurları olarak kullanıyor. AI, komisyoncuları ve evrak işlerini ortadan kaldırırken, davranışsal ekonomi yetenekleri dolandırıcılığı en aza indirerek zaman, çaba ve maliyetlerin azalmasına neden olur.

Yapay zeka ve otomasyon, müşteri deneyimi, maliyet optimizasyonu, operasyonel verimlilik, pazar rekabet gücü ve daha yeni iş modellerinde iş sonuçlarını derinden etkileyecek ve iyileştirecektir.

3- Gelişmiş Analitik ve Proaktiflik:

Primler, Nesnelerin İnterneti, mobil özellikli InsurTech uygulamaları ve giyilebilir cihazlar gibi yeni teknoloji etkin veri kaynakları tarafından etkinleştirilerek son derece kişisel hale getirilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde bağlantılı cihazlar pazarının güçlü bir şekilde büyümeye hazır olmasıyla birlikte, Mülkiyet ve Kaza (P&C) sigortacıları, bireysel tüketicilerin zarara maruz kalmasına ilişkin gerçek zamanlı ve doğru veriler elde edebilecek. Bu, zamanında ve son derece kişiselleştirilmiş müdahalelerle proaktif olarak yanıt vermelerine yardımcı olacaktır.

Avrupa merkezli bir sigorta şirketinin Panasonic ile ortaklığı buna iyi bir örnektir. Panasonic'in sensörleri, sorunların hızlı ve bilinçli bir şekilde azaltılması için hem sigortacıya hem de müşterilerine mobil uyarılar sağlamaktadır.

4- InsurTech Ortaklıkları:

InsurTech firmaları otomobil, ev sahipliği ve siber sigorta alanlarında önemli bir büyüme gösteriyor. Böyle güçlü bir büyüme, geleneksel sigortacıları ya teknoloji yetenekleri kazanmaya ya da InsurTech şirketleriyle ortak olmayı teşvik edecek. Y kuşağının yenilikçi ürün ve hizmetlerine yönelik artan taleple birlikte, bu tür bir işbirliği kritik bir zorunluluk haline gelecek.

Genel olarak, bir kazan-kazan durumu olacak - geleneksel sigortacılar bir teknoloji kültürü oluşturmada daha hızlı sonuçlardan faydalanacak ve InsurTech şirketleri daha geniş müşteri tabanlarına, finansmana ve alan uzmanlığına erişecek. Daha yüksek kârlılık ve daha düşük işletme maliyetleri için daha yeni modellere ve gelir akışlarına yol açacaktır. Müşteri deneyimleri katma değerli tekliflerle geliştirilecektir.

5. Blockchain'i Yaygınlaştırma:

Farklı sigorta işlevleri tarafından gerçek zamanlı olarak işlenecek çok büyük miktarda müşteri verisine duyulan ihtiyaç, kuruluşlar ve bunların çeşitli paydaşları arasında kolay ve güvenli veri aktarımını gerektirmektedir. Blok zinciri teknolojisi, bütünlük kaybı olmadan birden fazla arayüz ve paydaş arasında güvenli veri yönetimi avantajı sağlar. Kimlik yönetimi ve sigortalamadan talep işlemeye, dolandırıcılık yönetimine ve güvenilir veri kullanılabilirliğine kadar bu teknoloji, düşük işletme maliyetleri sunar. Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşlar (DAO'lar) ve akıllı sözleşmeler, blok zincirinin politika yönetiminde sunabileceği ek avantajlardır.

Yukarıdaki eğilimler, sigorta sektörü için milyarlarca dolarlık yeni değer yaratılabileceğini göstermektedir. Anahtar, mevcut ve yeni teknolojilerden yararlanarak bu potansiyelden nasıl ve ne zaman yararlanılacağını anlamaktır.